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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 27 سفينة بضائع عامة وحاويات بميناء دمياط

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:16 ص
جريدة الدستور
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تداول ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 27 سفينة للبضائع العامة والحاويات.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الأربعاء - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18 ألفا و774 طنا تشمل 9 آلاف و794 طن فوسفات، و8 آلاف و980 طن يوريا.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 41 ألفا و34 طنا، تشمل 8 آلاف و635 طن ذرة، و8 آلاف و574 طن خردة، و1690 طن سكر، و1129 طن خشب زان، و747 طن كلوريد إيثيلين، و4 آلاف و700 طن كسب عباد، و1800 طن زيت طعام، و13 ألفا و759 طن قمح.

وأشار البيان إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 309 حاويات مكافئة، تشمل خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه يتم تصديرها إلى كل من السعودية والمغرب والأردن والإمارات وسنغافورة وسلوفينيا وانجلترا وروسيا وأمريكا والصين وفيتنام وبنجلاديش ومالطا وكوريا الجنوبية وهولندا وكرواتيا وألمانيا وباكستان والهند.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 322 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1275 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 88 ألفا و459 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 90 ألفا و246 طنا.. وغادر الميناء قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما، قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5051 شاحنة.

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