المركزي الفلبيني يستهدف التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية

استحدث البنك المركزي الفلبيني قطاعًا جديدًا لتعزيز قدرته على التعامل مع أنظمة الدفع الرقمي في ظل تزايد تعاملات الفلبينيين المالية عبر الإنترنت.وقال بنيامين ديوكنو محافظ البنك المركزي الفلبيني: إن ماميرتو تانجونان الذي عين نائبًا للمحافظ سيرأس القطاع الجديد الذي يركز على إدارة خدمات الدفع والعملة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديوكنو قوله في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: إن تانجونان الخبير من الخدمات المالية الرقمية سيكون مسئولًا عن "إدارة التفاعل بين الأموال الرقمية والأموال التقليدية"، ودعم الخدمات الرقمية لتسريع وتيرة الشمول المالي في الفلبين.