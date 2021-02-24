إيران تهدد: رفع الحظر أو محو تسجيلات المواقع النووية

لوحت إيران، اليوم الأربعاء، بخطوة تراجع إضافية عن الاتفاق حول تعليق البرتوكول الاضافي للاتفاق النووي، وذلك على وقع التطورات المتصاعدة في الملف الإيراني، بعد دخول تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي حيذ التنفيذ، أمس الثلاثاء.ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي: "إذا لم يتم رفع الحظر فإن تسجيلات كاميرات المراقبة في المواقع النووية سيتم محوها في غضون ثلاثة أشهر".