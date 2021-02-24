«خطة البرلمان» تناقش الحاسبات الختامية للموازنة الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 8 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمتابعة مدى التزام الحكومة فى تنفيذ توصياتها التى وردت بتقريرها عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، ومناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019-2020.وتعقد اللجنة اجتماعها الأول يوم الأحد، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت فى تقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020-2021 فيما يخص وزارة الصحة والسكان.وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى يوم الأحد أيضًا لنظر ومناقشة الحساب الختامى لموازنة كل من هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2019-2020.كما تعقد اللجنة اجتماعًا يوم الإثنين لمناقشة الحساب الختامي لموازنة كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية لسلامة الغذاء عن السنة المالية 2019-2020، وتعقد اللجنة اجتماعها الرابع يوم الإثنين أيضًا لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات‏ الكيماوية فى ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة من واقع القوائم المالية لعام 2018-2019.وتعقد اللجنة اجتماعًا آخر الثلاثاء، لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج فى ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018-2019.‏كما تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعًا الثلاثاء لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للتشييد والبناء فى ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة من واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018-2019.‏وتعقد اللجنة اجتماعًا يوم الأربعاء لبحث نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ومصر القابضة للتأمين فى ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018-2019، كما تنظر الحساب الختامى لموازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن السنة المالية 2019-2020.