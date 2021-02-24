«خطة البرلمان» تناقش الحاسبات الختامية للموازنة الأسبوع المقبل
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:35 ص
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 8 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمتابعة مدى التزام الحكومة فى تنفيذ توصياتها التى وردت بتقريرها عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، ومناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019-2020.
وتعقد اللجنة اجتماعها الأول يوم الأحد، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت فى تقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020-2021 فيما يخص وزارة الصحة والسكان.
وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى يوم الأحد أيضًا لنظر ومناقشة الحساب الختامى لموازنة كل من هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2019-2020.
كما تعقد اللجنة اجتماعًا يوم الإثنين لمناقشة الحساب الختامي لموازنة كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية لسلامة الغذاء عن السنة المالية 2019-2020، وتعقد اللجنة اجتماعها الرابع يوم الإثنين أيضًا لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة من واقع القوائم المالية لعام 2018-2019.
وتعقد اللجنة اجتماعًا آخر الثلاثاء، لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج فى ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018-2019.
كما تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعًا الثلاثاء لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للتشييد والبناء فى ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة من واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018-2019.
وتعقد اللجنة اجتماعًا يوم الأربعاء لبحث نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ومصر القابضة للتأمين فى ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018-2019، كما تنظر الحساب الختامى لموازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن السنة المالية 2019-2020.
وتعقد اللجنة اجتماعها الأول يوم الأحد، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت فى تقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020-2021 فيما يخص وزارة الصحة والسكان.
وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى يوم الأحد أيضًا لنظر ومناقشة الحساب الختامى لموازنة كل من هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2019-2020.
كما تعقد اللجنة اجتماعًا يوم الإثنين لمناقشة الحساب الختامي لموازنة كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية لسلامة الغذاء عن السنة المالية 2019-2020، وتعقد اللجنة اجتماعها الرابع يوم الإثنين أيضًا لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة من واقع القوائم المالية لعام 2018-2019.
وتعقد اللجنة اجتماعًا آخر الثلاثاء، لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج فى ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018-2019.
كما تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعًا الثلاثاء لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للتشييد والبناء فى ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة من واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018-2019.
وتعقد اللجنة اجتماعًا يوم الأربعاء لبحث نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ومصر القابضة للتأمين فى ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018-2019، كما تنظر الحساب الختامى لموازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن السنة المالية 2019-2020.