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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العامة للبترول» تشيد بتوجيهات السيسي بتطوير برامج بناء قدرات العاملين

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:11 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أشاد محمد جبران نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للبترول، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة أمس الثلاثاء، بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولًا إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.

وأكد جبران في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن ملف التدريب وبناء القدرات، وتبني برامج لتنمية المهارات لدى الكوادر خطوة عملية للاستفادة من الطاقة البشرية المدربة وبالتالي تحقيق التنمية والإنتاج،خاصة في ظل ثورة التكنولوجيا التي تملأ العالم اليوم شرقًا وغربًا، موضحًا أنه ومنذ بداية الدورة النقابية الحالية" 2018-2022" وخطة العمل لدى "النقابة العامة" تستهدف التعاون والحوار المتميز مع إدارة الشركات، وجرى بالفعل إصدار قرار وقتها بالبدء والتخطيط لتنفيذ 25 دورة تثقيفية لتنمية مهارات الأعضاء المنتخبين،في إطار إستراتيجية حوارية تقوم على العمل الجماعي،وفتح حوارات حول تطوير الأنشطة وتنمية الموارد المالية للنقابة العامة، وإنشاء قاعدة بيانات ومركز إعلامي بالنقابة العامة، وتطوير آليات العمل وتوفير الأمان الوظيفي بجميع الأنشطة والمشروعات البترولية، وهذا ما حدث بالفعل وأصبح أمرًا واقعًا.

وأوضح رئيس النقابة العامة، أنه تزامنًا مع خارطة طريق النقابة العامة المستمرة بشأن تنمية المهارات، كانت عشرات الدورات التدريبية التثقيفية مع مراكز تدريب مختلفة تابعة لشركات البترول وغيرها، لمواجهة التحديات الراهنة وحروب الجيل الرابع، والتأكيد على أن التحديات الراهنة في الداخل والخارج تتطلب الاستمرار في خطط التوعية والتثقيف للعمال والنقابيين والإعلاميين، دعاة العمل والانتاج وليس الهدم والتخريب، والتأكيد أيضا على أن جميع العاملين بقطاع البترول وهم أكثر من 230 ألف عامل يقفون خلف القيادة السياسية، والدولة المصرية في مواجهة حروب الجيل الرابع التي تستهدف النيل من استقرار الوطن، والتقليل من شأن المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والاشادة في الوقت ذاته بدور قيادات النقابة العامة ولجانها النقابية في دعم الاستقرار في قطاع البترول، كقطاع إستراتيجي بقيادة وزير البترول المهندس طارق الملا، والذي يحقق الإنجازات والنهوض برغم التحديات الراهنة.

ودعا جبران كافة مؤسسات الدولة المصرية إلى تنفيذ توجيهات الرئيس، بشأن إعداد الكوادر وبناء قدرات العاملين، مؤكدا أن "النقابة العامة" مستمرة في كل ما يؤدي إلى استقرار العملية الإنتاجية، وتقديم كل أنواع الخدمات والدعم لعمالها وكذلك الاستمرار في تلك النوعية من الدورات التثقيفية وتدريب النقابيين على المفاوضة الجماعية والتواصل مع العمال بشكل مباشر وتوعيتهم بالحقوق والواجبات من أجل تحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" داعين العمال بالاستمرار في العمل والإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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