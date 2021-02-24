اعتقال محام في تركيا بتهمة إهانة نائبة بـ«بالعدالة والتنمية»

اعتقلت قوات الأمن التركية، شخصًا يدعى ميرت يشار -محام- على خلفية مشاركته منشورًا مهينًا بحق نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أوزليم زنجين.وبحسب الخبر الوارد في موقع «تي أر تي خبر»، فقد فتح مكتب المدعي العام في اسطنبول، تحقيقًا ضد المحامي ميرت يشار، بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية» و«إهانة مسئول عام» بعد تصريحاته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بحق نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أوزليم زنجين.تم إحالة ميرت يشار إلى المحاكمة بناءً على تعليمات من مكتب المدعي العام، بعد استكمال إجراءاته في قسم شرطة اسطنبول.