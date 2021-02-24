تقرير: الاقتصاد الألماني ينمو 0.3% في الربع الأخير من 2020

رغم إعادة فرض قيود على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا، سجل الاقتصاد الألماني نموا في الربع الأخير من عام 2020 بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق له، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء في فيسبادن.وكانت تقديرات أولية للمكتب تشير إلى أن النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2020 بلغت نسبته 0.1%.وبالنسبة لعام 2020 بأكمله، انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 4.9%، ليعدل المكتب بذلك تقديراته التي أشارت من قبل إلى أن نسبة الانكماش بلغت 5%.كما أعلن المكتب أن الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية سجلت عجزا ماليا بلغ إجماليه 139.6 مليار يورو العام الماضي.وكانت تقديرات سابقة للمكتب تشير إلى أن قيمة العجز بلغت 158.2 مليار يورو.وفيما يتعلق بإجمالي الناتج الاقتصادي، بلغ عجز الميزانية 4.2%، وهو ثاني أعلى عجز منذ توحيد شطري ألمانيا، ولم يتجاوزه سوى العجز القياسي لعام 1995، عندما تم دمج ديون "مؤسسة الوصاية" المعنية بإعادة تنشيط مؤسسات ألمانيا الشرقية في الميزانية الحكومية العامة.