مناورات بحرية مشتركة بين الصين وسنغافورة

أعلنت القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني، إجراء القوات البحرية من الجانبين الصيني والسنغافوري مناورات مشتركة في المياه القريبة من سنغافورة، ابتداء من اليوم الأربعاء.وقال المتحدث باسم القوات البحرية الصينية قاو شيو تشنج - في تصريح اليوم الأربعاء - إن المناورات تتضمن عمليات مشتركة لالتقاء الأسطول والاتصالات وحركة التشكيل والإنقاذ المشترك، مشيرًا إلى أن الصين تشارك في هذه المناورات بأسطول المواكبة رقم 36 لجيش التحرير الشعبي.وأضاف تشنج، أن المناورات تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة والصداقة والتعاون، إضافة إلى تعزيز بناء مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك بشكل مشترك.