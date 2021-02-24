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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«عبد المطلب»: توجيهات السيسي بتوفير التمويل بداية مهمة لتوطين الصناعة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:24 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية وكيل وزارة التجارة والصناعة، إن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ليست جديدة، بل هي امتداد لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه 200 مليار جنيه بفائدة تتراوح ما بين 5% و 7%، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهذه المبادرة بدأت منذ عام 2015 وأدت الغرض منها حتي نهاية عام 2020، ولذلك كان من الطبيعي تجديد المبادرة بشروط أفضل، وتمويل أكبر، خاصة مع الخفض المتكرر لسعر الفائدة.

وأردف عبدالمطلب، في تصريحات لـ«الدستور»، أن توجهيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلزام القطاع المصرفى بتخصيص ما نسبته 20% لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليس جديدًا، ولكنه رفع النسبة إلى 25%، موضحًا أن هذا التمويل لا يشترط قطاعات اقتصادية معينة، فهو موجه لكافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويرى أن الهدف الأساسي من هذا التمويل هو تشجيع الشباب على إنشاء مشروعاتهم الخاصة فى كافة المجالات، ولذلك لم يقتصر التمويل على قطاعات معينة، لكنه لكافة القطاعات.

ويعتقد «عبد المطلب» أن هذه التمويلات تأتي في وقتها المناسب، بل إنها تأخرت بعض الشيء، ففي ظل جائحة كورونا هناك تخوف من إغراق السلع المستوردة، لافتا إلى أن السوق المصرية أصبح فى أمس الحاجة إلى إحلال المنتجات والسلع المصرية محل السلع المستوردة.

ويؤكد «عبدالمطلب» أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير هذا التمويل هو خطوة مهمة لدعم وزيادة المنتج المحلى، وبداية مهمة في طريق توطين الصناعة في مصر، مضيفًا أن هذه الخطوة سوف تساهم في تحفيز جزء غير قليل من الاقتصاد غير المسجل (غير الرسمي) لتوفيق أوضاعه والاستفادة من هذا التمويل، لكنها بالتأكيد لن تكفي وحدها لدفع الاقتصاد غير المسجل لاستكمال متطلبات التحول للاقتصاد المسجل (الرسمي).

وأوضح أن الاقتصاد غير المسجل يحتاج إلى الكثير من الحوافز والتوعية والمكاسب، حتى يقبل العمل تحت المظلة الاقتصادية الرسمية، ويبدأ فى استكمال أوراقه وتسجيل بياناته لدى الجهات المختصة، لكن هذا لا يمنع أن قرارات البنك المركزي هي خطوة جيدة في هذا الاتجاه.

يذكر أن أصدر البنك المركزي تعديلات على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمنت إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من 20%- 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022 وإتاحة التمويل لما يزيد علي 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات

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