«عبد المطلب»: توجيهات السيسي بتوفير التمويل بداية مهمة لتوطين الصناعة
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:24 ص
علا العلافطباعة
قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية وكيل وزارة التجارة والصناعة، إن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ليست جديدة، بل هي امتداد لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه 200 مليار جنيه بفائدة تتراوح ما بين 5% و 7%، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهذه المبادرة بدأت منذ عام 2015 وأدت الغرض منها حتي نهاية عام 2020، ولذلك كان من الطبيعي تجديد المبادرة بشروط أفضل، وتمويل أكبر، خاصة مع الخفض المتكرر لسعر الفائدة.
وأردف عبدالمطلب، في تصريحات لـ«الدستور»، أن توجهيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلزام القطاع المصرفى بتخصيص ما نسبته 20% لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليس جديدًا، ولكنه رفع النسبة إلى 25%، موضحًا أن هذا التمويل لا يشترط قطاعات اقتصادية معينة، فهو موجه لكافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويرى أن الهدف الأساسي من هذا التمويل هو تشجيع الشباب على إنشاء مشروعاتهم الخاصة فى كافة المجالات، ولذلك لم يقتصر التمويل على قطاعات معينة، لكنه لكافة القطاعات.
ويعتقد «عبد المطلب» أن هذه التمويلات تأتي في وقتها المناسب، بل إنها تأخرت بعض الشيء، ففي ظل جائحة كورونا هناك تخوف من إغراق السلع المستوردة، لافتا إلى أن السوق المصرية أصبح فى أمس الحاجة إلى إحلال المنتجات والسلع المصرية محل السلع المستوردة.
ويؤكد «عبدالمطلب» أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير هذا التمويل هو خطوة مهمة لدعم وزيادة المنتج المحلى، وبداية مهمة في طريق توطين الصناعة في مصر، مضيفًا أن هذه الخطوة سوف تساهم في تحفيز جزء غير قليل من الاقتصاد غير المسجل (غير الرسمي) لتوفيق أوضاعه والاستفادة من هذا التمويل، لكنها بالتأكيد لن تكفي وحدها لدفع الاقتصاد غير المسجل لاستكمال متطلبات التحول للاقتصاد المسجل (الرسمي).
وأوضح أن الاقتصاد غير المسجل يحتاج إلى الكثير من الحوافز والتوعية والمكاسب، حتى يقبل العمل تحت المظلة الاقتصادية الرسمية، ويبدأ فى استكمال أوراقه وتسجيل بياناته لدى الجهات المختصة، لكن هذا لا يمنع أن قرارات البنك المركزي هي خطوة جيدة في هذا الاتجاه.
يذكر أن أصدر البنك المركزي تعديلات على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمنت إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من 20%- 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022 وإتاحة التمويل لما يزيد علي 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات
وأردف عبدالمطلب، في تصريحات لـ«الدستور»، أن توجهيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلزام القطاع المصرفى بتخصيص ما نسبته 20% لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليس جديدًا، ولكنه رفع النسبة إلى 25%، موضحًا أن هذا التمويل لا يشترط قطاعات اقتصادية معينة، فهو موجه لكافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويرى أن الهدف الأساسي من هذا التمويل هو تشجيع الشباب على إنشاء مشروعاتهم الخاصة فى كافة المجالات، ولذلك لم يقتصر التمويل على قطاعات معينة، لكنه لكافة القطاعات.
ويعتقد «عبد المطلب» أن هذه التمويلات تأتي في وقتها المناسب، بل إنها تأخرت بعض الشيء، ففي ظل جائحة كورونا هناك تخوف من إغراق السلع المستوردة، لافتا إلى أن السوق المصرية أصبح فى أمس الحاجة إلى إحلال المنتجات والسلع المصرية محل السلع المستوردة.
ويؤكد «عبدالمطلب» أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير هذا التمويل هو خطوة مهمة لدعم وزيادة المنتج المحلى، وبداية مهمة في طريق توطين الصناعة في مصر، مضيفًا أن هذه الخطوة سوف تساهم في تحفيز جزء غير قليل من الاقتصاد غير المسجل (غير الرسمي) لتوفيق أوضاعه والاستفادة من هذا التمويل، لكنها بالتأكيد لن تكفي وحدها لدفع الاقتصاد غير المسجل لاستكمال متطلبات التحول للاقتصاد المسجل (الرسمي).
وأوضح أن الاقتصاد غير المسجل يحتاج إلى الكثير من الحوافز والتوعية والمكاسب، حتى يقبل العمل تحت المظلة الاقتصادية الرسمية، ويبدأ فى استكمال أوراقه وتسجيل بياناته لدى الجهات المختصة، لكن هذا لا يمنع أن قرارات البنك المركزي هي خطوة جيدة في هذا الاتجاه.
يذكر أن أصدر البنك المركزي تعديلات على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمنت إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من 20%- 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022 وإتاحة التمويل لما يزيد علي 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات