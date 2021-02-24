رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: 20% انخفاضًا في وفيات «كورونا» والإصابات 11%

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:24 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم انخفض من 15 فبراير إلى 21 فبراير الجاري، بنسبة 11%، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق.

وذكرت المنظمة- في النشرة الوبائية الأسبوعية- أنه تم تسجيل انخفاض في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا للأسبوع السادس على التوالي، مضيفة أن عدد الإصابات ارتفع بواقع مليونين و457 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي؛ فيما تم تسجيل 66 ألفًا و359 حالة وفاة.

وأضافت أن انخفاض عدد الإصابات تم تسجيله بشكل خاص خلال الأسبوع الماضي في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بنسبة 19%، ومنطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 9%، وأوروبا بنسبة 7%، وشرق المتوسط ​​بنسبة 7%، كذلك انخفض معدل الوفيات في هذه المناطق بنسبة 23% و6% و19% و3%، على الترتيب في نفس الفترة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل انخفاض في معدل الوفيات في إفريقيا بنسبة 20% وجنوب شرق آسيا بنسبة 6%.

علي صعيد متصل، أصيب أكثر من 1.06 مليون شخص في الأمريكتين خلال الأسبوع الأخير بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 34 ألفًا، وفي أوروبا تم تسجيل أكثر من 939 ألف إصابة جديدة، وأكثر من 24 ألف حالة وفاة، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط ​​حدد الأطباء أكثر من 181 ألف مصاب، وتوفي أكثر من 2.4 ألف شخص.

موضوعات متعلقة

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

عمرها 2200 سنة.. اكتشاف تماثيل وخيول فخارية بالصين

وفاة الشاعر الأمريكى لورانس فيرلينجيتى عن 101 عام

كيف تبعد القط عن العبث بالنباتات؟

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لـ إحسان عبد القدوس مع أبطال فيلم «الوسادة الخالية»

«الحراك الثقافى بين الانتماء والفكر المضاد» على مائدة أدب السويس

ليلى طاهر فى ضيافة صالون «مديحة حمدى» بالإبداع

عرض مسرحية «عيلة الفقري» بقصر ثقافة دمنهور اليوم