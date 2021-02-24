اليوم.. «الجنايات» تستكمل محاكمة «سفاح الجيزة»

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ«سفاح الجيزة»، في اتهامه بقتل صديقه رضا حميدة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيي عادل صادق.وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة: هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع.