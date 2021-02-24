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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1800 إصابة جديدة و45 وفاة بكورونا في بلغاريا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:00 ص
جريدة الدستور
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سجلت بلغاريا 1800 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية -في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن أحدث الإحصائيات هي حصيلة 13 ألفا و26 فحصا.

وأضافت أن عدد المتعافين ارتفع في المقابل إلى 201 ألف و500 حالة بعد شفاء 471 مريضًا من الفيروس في آخر 24 ساعة.

وأفادت بأن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى تلقى العلاج بالمستشفيات وصل لـ 4037 شخصا من بينهم 349 بوحدات العناية المركزة.

وفيما يتعلق باللقاحات المضادة للجائحة في بلغاريا، فقد تلقى 148 ألفا و266 شخصًا اللقاح، بينما أخذ 29 ألفا و677 شخصا الجرعة الثانية منه.

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