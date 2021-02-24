إصابة رئيس التشيك السابق بفيروس كورونا

أظهرت الاختبارات المعملية إصابة رئيس جمهورية التشيك السابق فاتسلاف كلاوس بفيروس كورونا المستجد.وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الأربعاء، أن كلاوس تلقى العلاج في المستشفى العسكري المركزي في العاصمة براغ، ويتعافى حاليا في المنزل.ويعرف الرئيس السابق بأنه معارض لإجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، وكان قد تم تغريمه مبلغ 10 آلاف كرونة تشيكية لقيامه بإلقاء خطاب في مظاهرة دون ارتداء قناع للوجه.