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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن والكاظمي يتفقان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات الصاروخية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:58 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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كشف البيت الأبيض، تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأشار البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الطرفين ناقشا خلال اتصال هاتفي مساء أمس الثلاثاء، الهجمات الصاروخية الأخيرة على القوات العراقية وقوات التحالف، واتفقا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.

كما تطرقت المحادثة على"أهمية دفع عجلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتوسيع التعاون الثنائي في القضايا الرئيسية الأخرى، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز الاخبارية.

ووافق بايدن على البقاء على اتصال وثيق مع رئيس الوزراء العراقي خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي على تويتر، إنه بحث في اتصال مع الرئيس بايدن تطوير العلاقات الثنائية واستمرار التعاون في محاربة تنظيم داعش.

وأضاف الكاظمي، أكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية".

وخلال جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، شدد الكاظمي على أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات.

وأكد على أن الصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدم الحكومة وإحراجها، لكن أجهزتنا الأمنية ستصل إلى الجناة، وسيتم عرضهم أمام الرأي العام".

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