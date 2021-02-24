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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: الإدارة الأمريكية أبدت بوادر إيجابية حول القضية الفلسطينية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:55 ص
جريدة الدستور
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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن الإدارة الأمريكية أبدت بوادر إيجابية حول القضية الفلسطينية حتى الآن.. مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يجمع على أهمية حل الدولتين وهناك ضغوط دولية لوقف إجراءات إسرائيل أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الأربعاء، عن الصفدي قوله: "إن البديل لحل الدولتين هو خيار الدولة الواحدة التي تضع إسرائيل أمام خيارين إما أن تكون دولة فصل عنصري أو تقوم بإعطاء الحقوق السياسية كاملة للشعب الفلسطيني، لذلك علينا التفكير للأمام.

وأضاف أن الأردن ليس مفرطا بالتفاؤل وهناك بوادر إيجابية وهناك انتخابات إسرائيلية قادمة، والمرشحون للفوز ليسوا من ضمن الملتزمين بحل الدولتين، مؤكدا استمرار بلاده بالعمل إقليميا ودوليا لتحقيق حل الدولتين الذي لا بديل عنه، وأن الملك عبد الله الثاني يقود عملا وجهودا لإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة.

وشدد الصفدي على أن الدور الأمريكي قيادي ودور الاتحاد الأوروبي رئيسي، وللأردن دور قيادي في المنطقة، وهناك ما يبرر الحديث عن وجود نافذة يجب استغلالها للتقدم نحو حل الدولتين.. قائلا " يجب إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة، حيث إن الفرصة الآن مهيأة لذلك، مؤكدا أهمية الدور الأمريكي ودور الاتحاد الأوروبي بهذا الجانب.

وأكد أن علاقة الأردن مع السلطة الفلسطينية ممتازة، والتواصل مستمر من أجل إسناد الفلسطينيين وندعم الصف الفلسطيني بشكل مستمر، مؤكدا أهمية توحيد الصف الفلسطيني.

وأشار إلى أنه كلما قدم الجانب الفلسطيني صوتا موحدا استمع لهم العالم بشكل أكبر، والأردن جاهز لتقديم المساعدة لإنجاح الانتخابات الفلسطينية، وعلى المجتمع الدولي دعم الانتخابات، ويجب أن يصوت الفلسطينيون في القدس، والبيئة أفضل ولكن التفاؤل يجب أن يكون منطقيا وموضوعيا والساحة الآن بحاجة للعمل.

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