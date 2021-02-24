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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

6.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية خلال يناير

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:54 ص
جريدة الدستور
راندا التوني
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أفاد تقرير صادر عن مصلحة الجمارك بأن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية قامت بالإفراج عن مشمول 12 ألفًا و790 شهادة جمركية «وارد نهائي»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها «قطع الغيار، والدخان، والسيارات»، ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر يناير 2021 بلغت مليارًا و627 مليونًا و949 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالي 4 مليارات و686 مليونًا و541 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 7 آلاف و989 بيانًا جمركيًا خلال شهر يناير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس».

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر يناير الماضي، بلغت 6 مليارات و313 مليونًا و588 ألف جنيه.

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