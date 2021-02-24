مقتل شرطي وإصابة 5 آخرين في هجوم لـ«طالبان» شرقي أفغانستان

لقى شرطي حتفه، وأصيب 4 آخرون في هجوم شنته حركة طالبان على موقع أمني في إقليم نورستان شرقي أفغانستان.ونقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن شيوخ القبائل في المنطقة قولهم إن «الاشتباكات بدأت بعد أن هاجم مسلحو طالبان موقعًا أمنيًا في مقاطعة نورجارام بالإقليم»، محذرين من أنه في حال عدم إرسال تعزيزات إلى المنطقة، ستتمكن طالبان من الاستيلاء على مركز المقاطعة.ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الهجوم حتى الآن.