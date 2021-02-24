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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تويتر» يحذف مئات الحسابات الإيرانية المشبوهة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:52 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلنت شركة "تويتر" حذف العديد من الحسابات المشبوهة في إيران والتي تنتهك سياساتها، حيث قامت بحذف 238 حسابًا يجري إدراتها من إيران بسبب انتهاكات مختلفة للسياسة.

جاء ذلك بعدما، حذفت قبل أشهر مئات الحسابات المرتبطة بتركيا، لانتهاك السياسة في البلاد، حسبما أوردت وكالة "رويترز" الإخبارية.

كما أضافت شركة موقع التواصل الاجتماعي، أن حملة الحذف هذه شملت 373 حسابا مرتبطا بروسيا وأرمينيا وإيران بعدما خالفت سياساتها.

ومن ضمن الحسابات المحذوفة أيضا، 35 حسابا مرتبطا بأرمينيا لأنها كانت تستهدف أذربيجان.

إلى ذلك، قالت منصة التغريد الشهيرة إنها حذفت 100 حساب مرتبطة بروسيا، بسبب تضخيم الروايات التي تقوض الثقة في حلف شمال الأطلسي، واستهداف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

فيما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن موسكو تعتزم النظر في أسباب حظر تويتر للحسابات.

وفي يونيو الماضي حذف تويتر أيضا آلاف الحسابات العائدة إلى "الجيش الإلكتروني" التركي، معلقا عمل 7340 حسابا من شبكة تم اكتشافها في أوائل عام 2020، تستخدم لتضخيم الروايات السياسية التي تصب في صالح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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