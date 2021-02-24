طريقة الخرشوف باللحمة المفرومة والبشاميل

◄ مقادير اللحمة المفرومة:



◄ طريقة التجهيز



◄ مقادير البشاميل



◄ تجهيز البشاميل



◄ طريقة التحضير الخرشوف بالبشاميل



يعتبر الخرشوف من الخضروات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات، كما أنه من الأنواع التي تدخل في عدة وصفات حول العالم بسبب قيمته الغذائية العالية.لذلك نقدم لكم طريقة عمل الخرشوف باللحمة المفرومة والبشاميل.ربع كيلو لحم مفرومة.بصلة مفرومة لقطع صغيرة.2 فص ثوم مهروس.ملعقة كبيرة زيت.ملح وفلفل وتوابل، حسب الرغبة.تشوح البصلة والثوم مع الزيت بمقلاة ساخنة لدقائق، ثم تضاف اللحم المفرومة لها، ونضع الملح والفلفل والتوابل لها، ونستمر في التقليب ونتركها حتى تنضج.4 ملاعق دقيق.4 ملاعق زبد أو 4 مكعبات.ملح وفلفل أبيض.لتر لبن.نضع في وعاء الزبد ثم الدقيق ونقلب جيدًا حتى يصبح متجانسًا، ثم نضيف اللبن تدريجيًا ونستمر في التقليب بشكل سريع حتى يصبح القوام متجانسًا وسميكًا قليلًا.يسلق الخرشوف في ماء مغلي مع ليمون وقليل من الملح لدقائق معدودة حتى ينضج، ثم نرصه بصينيه، ونضع القليل من الماء الساخن في قاع الصينية.نحشوه باللحم المفرومة، ثم نضع البشاميل على كل واحدة فوق اللحم المفرومة، ونضيف قليلًا من الجبن الموتزاريلا على الوجه.ندخله الفرن لبضع دقائق حتى يحمر وجهه وينضج تمامًا.