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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: اتحاد ماكرون ولوبان في مواجهة خطر «اليسار الإسلامي» المتشدد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:31 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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سلطت صحيفة "إنترناشونال بزنس تايمز" الأمريكية، الضوء على ظهور مصطلح "اليسار الإسلامي" في فرنسا، لافتة إلى أن هذا المصطلح يحظى باهتمام كبير في البلاد بعد التصريحات الأخيرة لوزيرة التعليم العالي في فرنسا والتي حذرت فيها من خطورة نشره في المؤسسات الأكاديمية بالبلاد.

وقالت الصحيفة إن هذا المصطلح مرتبط بشكل كبير بانتشار الإرهاب والهجمات التطرفية التي شنتها جماعات "الإسلام السياسي" في فرنسا في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه هي ليست المرة الأولى التي يتم ذكر فيها هذا المصطلح على لسان المسؤولين، ما يؤكد حرص وإصرار حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون على محاربة كل التيارات التي تقوض قيم الدولة ومبادئها.

وأضافت الصحيفة أن وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير، كان قد وصف باحث فرنسي في مجال علم الاجتماع، له أصول إيرانية، بأنه "يساري إسلامي" واتهمه بـ"نشر الراديكالية الفكرية" أو الأفكار التطرفية.

وكانت وزيرة التعليم العالي في فرنسا فريديريك فيدال أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها ستأمر بإجراء تحقيق ودراسة شاملة عن الباحثين والأكاديميين الذين ينتمون إلى تيار "اليسار الإسلامي"، وأنها ستحقق في الروابط التآمرية بين أقصى اليسار والإسلام السياسي المتطرف في الجامعات الفرنسية.\

كما أعلنت الوزيرة في البرلمان عن نية الحكومة التحقيق في عمق واتساع النزعة الإسلامية اليسارية في البحث والعمل الأكاديمي الذي يتم إجراؤه في الجامعات الفرنسية، وقالت في إحدى تصريحاتها التلفزيونية مؤخرا "أعتقد أنّ اليسار الإسلامي يضر بالمجتمع ككل والجامعات ليست محصّنة وهي جزء من المجتمع".

و"اليسار الإسلامي" هو مصطلح يشير إلى مزيج من تعاون اليسار المتطرف مع جماعات الإسلام السياسي، وتم طرحه لأول مرة منذ حوالي 20 عامًا من قبل الفيلسوف والمؤرخ بيير أندريه تاجيف الذي أطلق عليه "تحالفًا عسكريًا" بين اليساريين و"الإسلاميين" المتطرفين من مختلف الانتماءات "الإخوان المسلمون، السلفيون، الجهاديون".

كما يستخدم هذا المصطلح في فرنسا من قبل سياسيي اليمين المتطرف ضد خصومهم اليساريين المتهمين بالتغاضي عن مخاطر التطرف الاسلامي، والذين يرفضون انتقاد جماعات الإسلام السياسي المتطرفة، وعلى رأسها الاخوان، بسبب ما يعتبرونه اضطهادًا للمسلمين الفرنسيين تحت مزاعم الخوف من "الإسلاموفوبيا"- أو العنصرية ضد المسلمين.

وذكرت "إنترناشونال بزنس تايمز" أنه، وبحسب محللون سياسيون، فإن ماكرون وحزبه يقتربان من وجهات النظر التي يتبناها حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف وزعيمته مارين لوبان، موضحة أولئك الذين يؤمنون بوجود "اليسار الإسلامي" أن يرون أن هناك تحالفًا تآمريًا بين اليسار والإسلام السياسي من أجل "إسقاط" فرنسا.

ونبهت الصحيفة أن الحكومة الفرنسية لم تفقد الروابط بين اليسار والإسلام السياسي المتطرف، فقد وضع وزراء ماكرون الأوساط الأكاديمية تحت ظلال الشك، لأنهم فيما يبدوا قد توصلوا إلى الاعتقاد بأن قسمًا من المثقفين في الجامعات الفرنسية يحرضون على حركة تقوض الدولة الفرنسية وقيمها الثقافية.

وتابعت أن صعود الإسلام السياسي في فرنسا وارتباطه بتزايد الهجمات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أثار هزة في المجتمع الفرنسي لدرجة أن ماكرون الوسطي وحكومته أصبحوا تحت حتمية الاستماع إلى أصوات اليمين المتطرف في البلاد، في حين أن مارين لوبان أصبحت خصمًا شديدًا لماكرون في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

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