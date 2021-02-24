«دياب» يصدر قرارًا لوقف احتكار السلع وضبط الأسعار بلبنان

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قرارا يقضي بتكليف وزراء الدفاع، الداخلية والبلديات، المالية والاقتصاد والتجارة، وضع خطة متكاملة في سبيل اتخاذ أقصى الإجراءات، والتشدد في تطبيق التدابير كافة التي من شأنها مكافحة ظاهرة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، وخاصة بالمواد الغذائية والحاجات الأساسية للمواطنين، وفقا لموقع لبنان ٢٤.كما أمر دياب بتشديد الرقابة على جميع المعابر والمرافق الحدودية لا سيما البرية منها بهدف منع التهريب ومكافحته، على أن يصار إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلي الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية بالموضوع بهدف اتخاذ جميع الإجراءات اللوجستية لوضع الخطة التي ستقرر من قبل الوزراء موضع التنفيذ الفوري.ومن المقرر أن يتم إيداع تقرير دوري لدى رئيس الحكومة عن سير الإجراءات المتبعة.