«أسوان» تطلق اسم سمير يوسف على الشارع الجديد.. وإزالة معوقات «حياة كريمة»

استهل الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي برئاسة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالموافقة على إطلاق تسم اللواء المرحوم سمير يوسف، محافظ أسوان الأسبق، على الشارع الجديد تكريمًا وتقديرًا لجهوده وبصمته في تطوير وتجميل المحافظة، بجانب إطلاق تسم الشهيد أحمد جمال عثمان على مدرسة العدوة الإعدادية بمركز كوم أمبو تخليدًا لذكراه.وأكد محافظ أسوان اعتبار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" مشروعًا قوميًا يتطلب قيام المسئولين بإزالة أي معوقات للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، والتي بدأ إطلاقها على الأرض في 68 قرية بمركزى كوم أمبو وإدفو كمرحلة أولى، لتشمل بعد ذلك باقى مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أن أداء العمل داخل القطاعات التنفيذية سيخضع لتقييم شامل للمسئولين عن هذه القطاعات؛ لأن عجلة العمل لن تتوقف أمام التعقيدات الروتينية أو الأيدى المرتعشة للوصول إلى سرعة الإنجاز في الإجراءات والأعمال المطلوبة.ووجه عطية بمراجعة شاملة لمشروعات الإسكان المتعثرة وأيضًا تطوير العشوائيات وقرى الظهير الصحراوى والتي تشهد حاليًا معدلات سريعة لإنهائها بعد مرور أكثر من 12 عاما؛ للعمل على استثمارها بالشكل المطلوب وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين منها من خلال تسكينها وتسليمها للمنتفعين.وأكد على توجيهات رئيس الوزراء خلال تجتماع مجلس المحافظين الذى تم عقده أمس لمنع التصالح بالنسبة لطلبات تحويل الجراجات لأنشطة أخرى، مع منع البناء على حرم جميع الطرق الرئيسية أي كان ولايتها، بالإضافة إلى حرم خطوط السكك الحديدية، لإفساح المجال أمام المشروعات المستقبلية للتطوير والتحديث في قطاع النقل، موجها رؤساء المراكز والمدن بحصر شامل لحالات التصالح التي تم رفضها من قبل لإعادة دراستها وخاصة في ظل سعى المحافظة لاعتماد الأحوذة العمرانية الجديدة.وكلف عطيه إداراتي المرور والمواقف بربط أي تراخيص لعربات "البيك آب" بدخولها ضمن خطة الإحلال والتجديد بميكروباصات جديدة مع تشديد الرقابة المرورية على مركبات "التوكتوك" ومواجهة المخالفات بمنتهى الحزم، حيث سيتم تخصيص رقم خط سير محدد لها، كما تم خلال الشهر الجاري مصادرة 127 مركبة وتحويلها للحضانة الجديدة التي تم تخصيصها لهذا الغرض مع توقيع 400 غرامة على 250 مركبة أخرى، بجانب تحرير 98 مخالفة مواقف عشوائية، و99 مخالفة خط سير مخالف لسيارات السيرفيس، علاوة على تحرير 133 مخالفة عدم التزام سائقي التاكسي بالأجرة المقررة للعداد.وشدد محافظ على ضرورة بدأ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالأسواق وخاصة الشواربي والسوق السياحي والسيل، مع تجهيز المحلات والبيكات البديلة للباعة الجائلين في السويقات الجديدة، وهو الذي يتوازى مع تكثيف أعمال النظافة العامة داخل المراكز والمدن.وشهد اجتماع المجلس التنفيذي تكريم أوائل الدورات التدريبية الحاصلين على تقديرات متقدمة، بجانب تكريم مدير إدارة التفتيش بمديرية الصحة بعد الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لضبط العديد من الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية.