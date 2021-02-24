مشاكلها قد تؤدي للوفاة.. 10 طرق لحمايتك من خطر الدفاية الكهربائية

مع موجة الصقيع التي ضربت أنحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية، والتي تستمر حتى الآن، تلجأ الكثير من الأمهات إلى استخدام "الدفاية" الكهربائية، والتي أصبحت الآن في كل بيت، ولكن على الجانب الآخر فإن لها مخاطر عديدة، وبحسب موقع "healthy" يقدم عدد من النصائح للمواطنين لتجنب مخاطر الدفاية الكهربائية، ومنها أبرزها.1- فصل الدفاية قبل النوميجب فصل التيار الكهربائي عن الدفاية قبل النوم، ولكن قم بتدفئة الغرفة قبل النوم فقط.2- عدم وضع الدفاية على قطع خشبيةلتجنب مخاطر الدفاية الكهربائية يجب عدم وضعها على قطاع أثاث قابلة للاشتعال.3- عدم وضع الدفاية بالقرب من المفروشاتبقدر المستطاع لا تضع الدفاية بالقرب من المفروشات والستائر حتى لا تشتعل، بالتفاعل مع سخونة الدفاية.4 فاصل التيار الأوتوماتيكييرجى التأكد من وجود قاطع التيار الكهربائي الأوتوماتيكي عند حدوث الماس الكهربائي.5- عدم استخدامها لأغراض أخرىيجب عدم استخدام الدفاية الكهربائية في أي استخدامات أخرى مثل التجفيف للملابس، أو التسخين.6- تجديد هواء الغرفة باستمراريجب تجديد هواء الغرفة باستمرار خاصة بعد تشغيل الدفاية الكهربائية بها، وذلك للحفاظ على كفاءة الجهاز التنفسي، بالإضافة إلي تجديد الأكسجين في الغرفة.8- تغطية الوجه عند الخروج من المكان الدافئ إلى تيارات الهواء الباردة.9- تناول المياه الباردة قبل النزول يمكن أن يقي الطفل من الإصابة بنزلات البرد.10- الحرص على تهوية المنازل جيدًا قبل الخروج.• مخاطر استخدام الدفاية الكهربائية- تسبب الاختناق.- نزلات برد.- حساسية.-احتقان الزور.