275 إصابة جديد بـ«كورونا» فى اليابان.. والحكومة تدرس رفع حالة الطوارئ

سجلت طوكيو عاصمة اليابان 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات حتى الآن إلى أكثر من 110 آلاف حالة من بينها 1285 وفاة.وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بأعضاء حكومته اليوم الأربعاء؛ لمناقشة رفع حالة الطوارئ المفروضة لمواجهة فيروس كورونا قبل موعد انتهائها المقرر 7 مارس المقبل عن أجزاء من اليابان التي شهدت تحسنًا.وأوضحت الوكالة، أنه من المنتظر أن يتبادل سوجا الآراء مع وزير الصحة نوريهيسا تامورا، والوزير المسؤول عن مكافحة الحكومة اليابانية للوباء ياسوتوشي نيشيمورا، بعد الاستماع إلى لجنة وزارة الصحة.يذكر أنه منذ إعلان سوجا حالة الطوارئ في 7 يناير الماضي، حثت السلطات الشعب على الامتناع عن مغادرة منازلهم دون داع، في حين طُلب من المطاعم والحانات الإغلاق بحلول الساعة 8 مساءً.