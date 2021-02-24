محافظ الأقصر يتفقد مشروعات مدينة القرنة

قام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بجولة تفقدية لمركز ومدينة القرنة، استهلها بتفقد أعمال الرصف بطريق السيدة زينب المزدوج وتطوير المرسى السياحى بالبر الغربى.وتفقد ألهم قرية "القبلي قامولا" وبعض المشروعات بالقرية، ومنها أعمال تطويرالوحدة المحلية واستكمال أعمال الرصف بالطريق الغربي الجديد الذي يربط بين الطريق الزراعي والصحراوي الغربي، وأعمال تركيب مياه الشرب للمناطق المحرومة.ووجه محافظ الأقصر بالمتابعة اليومية للطرق وسرعة رفع المخالفات على جانبي الترع في القبلي قامولا، كما وجه بسرعة الأنتهاء من خط الطرد الخاص بالصرف الصحى بمدينة الطارف الذى بدأ العمل به على أن يتم الأنتهاء منه فى المواعيد المقررة.رافق محافظ الأقصر خلال جولته محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى، مدير عام مديرية الطرق مستشار محافظ الأقصر للمشروعات، والعميد علاء عبدالجابر رئيس مدينة القرنة.