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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. «الفتوى والتشريع» تحدد مصير انتخابات «الصحفيين»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:29 ص
جريدة الدستور
عماد سليمان _ حسام محفوظ
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تنظر الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه.

وأرسل نقيب الصحفيين خطابا إلي رئيس مجلس الدولة لطلب الرأي القانوني، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، كما قدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول جواز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.

وتضمن الطلبين الاستشارة القانونية لتأجيل الانتخابات نظرا لضيق مقر نقابة الصحفيين وكثرة عدد الصحفيين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 7 آلاف عضو، مع انتشار جائحة كورونا.

وأرسل نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للإعلام الطلبين بشكل رسمي إلى رئيس مجلس الدولة بصفته بتاريخ 11 فبراير الجارى، وتمت إحالة الطلب إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتم تحديد له جلسة 24 فبراير المقبل تمهيدًا لنظره وأصدر الرأي القانوني بشأنهما.

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