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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأركان الأمريكية»: إيران تواصل تطوير الصواريخ ويجب نظر أفضل طريقة لمواجهتها

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:09 ص
جريدة الدستور
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قال نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جون هايتن، إن إيران تحظى باهتمام متزايد في وزارة الدفاع وتواصل تطوير الصواريخ وعلينا أن ننظر على أفضل طريقة لمواجهتها.

وأضاف هايتن، خلال محاضرة افتراضية، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأربعاء: "أننا بدأنا ننظر بجدية إلى إيران لأنها تواصل تطوير الصواريخ، وعلينا أن نكون قادرين على الرد على ذلك"، مشيرا إلى أن بلاده يجب أن تلقي نظرة فاحصة على أفضل طريقة لمواجهة تلك التهديدات، قائلا "نحن نفعل ذلك، ولا نتجاهل هذه المشكلة".

يذكر أنه منذ دخول إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى البيت الأبيض، أعربت أكثر من مرة عن قلقها من الصواريخ الإيرانية الباليستية، مشيرة إلى نيتها ضمها إلى المفاوضات حول الاتفاق النووي في حال استؤنفت مع طهران.

وكانت المتحدثة باسم البنتاجون، الكوماندور جيسيكا مانولتي، قالت أمس: "إن إيران التي تصدر الأسلحة والصواريخ والمسيرات إلى ميليشيات الحوثي، طورت بشكل كبير قدراتها الصاروخية وتقنياتها".

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