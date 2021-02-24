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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:15 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، هجوما على مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، وأراضي المزارعين شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة بوابل من الرصاص وقنابل الصوت، وفقا لوكالة وفا.

وأطلقت زوارق بحرية الاحتلال النار وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين وهي على بعد 6 أميال بحرية قبالة بحر مدينة غزة، مما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين اضطروا للمغادرة إلى شاطئ البحر.

كما هاجمت قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية شرق خان يونس، المزارعين وأراضيهم الزراعية ورعاة الأغنام شرق المدينة بالرصاص وقنابل صوتية، وأرغمتهم على ترك الأراضي والعودة إلى بيوتهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال تشن هجومها بشكل يومي لاستهداف الصيادين في بحر غزة والمزارعين في المناطق الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنعهم من ممارسة مهنتهم والتنغيص عليهم.

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