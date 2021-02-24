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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«خطة مارس» لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:15 ص
جريدة الدستور
إسراء جمال
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يعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر مارس 2021، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث يهدف المركز الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلا وفق تخصصه.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تحرص على تطوير مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس من خلال عقد الدورات التدريبية لهم وذلك في عديد من الجوانب، بما يسهم فى تحسين أداء الكوادر الجامعية، حيث يقدم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى مجال الإدارة ونشر المعرفة واحداث التنمية الذاتية للأفراد والمؤسسات المختلفة بما يحقق التنافسية المحلية والدولية.

وأفادت الدكتورة منى أبو هشيمة، مدير المركز، أن الخطة يتم وضعها بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة والمواكبة للتطور والتي يحتاجها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة وجاءت خطة الدورات التدريبية خلال شهر مارس الأون لاين كالآتي:

1 - آليات عمل اللجان العلمية، وذلك يومي الأحد والإثنين 7-8 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

2- إدارة الفريق البحثى وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 9-10 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

3- Reference management system and science research formatting وذلك يومي
الثلاثاء والأربعاء 9-10 مارس فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

4- سبل التيسيرات المختلفة للمعاقين وذلك يومي الأحد والإثنين 14-15 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.


5- تدويل التعليم العالي وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 مارس فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.


6- كتابة مقترحات المنح البحثية والدولية وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

7- مكافحة الفساد والتعريف به وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 مارس فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.


8- تأهيل الشباب للريادة والإبتكار وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.


9- إدارة الذات وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 مارس فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.


10- إدارة الأزمات والكوارث وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 23-24 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

11- استخدام التكنولوجيا فى التدريس وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 23-24 مارس فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

12- المشروعات الممولة دوليا وذلك يومي السبت والأحد 27-28 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

13- سلوكيات المهنة وذلك يومي الأحد والاثنين 28-29 مارس فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

كما سيعقد المركز دورات تدريبية بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والمحافظة على التباعد الأجتماعى مع الالتزام بالأعداد القليلة بالدورة التدريبية كالآتي:

1- التحليل الأحصائى باستخدام AMOS وذلك يومي الأحد والاثنين 7-8 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

2- مهارات الأتصال الفعال وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.


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