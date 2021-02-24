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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اجتماع طارئ للصحة الفلسطينية وتوصيات بالإغلاق الشامل بسبب كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:08 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، بأن نسبة إشغال أجهزة التنفس في المستشفيات وصلت إلى 48%، وهي الأعلى منذ بداية جائحة كورونا.

وأوضحت الكيلة أن نسبة الإشغال في أسرة مستشفيات شمال الضفة وصلت إلى 67%، بينما في مدن رام الله وأريحا وضواحي القدس 105%، وفي جنوب الضفة 83%.

ودعت الكيلة لاجتماع عاجل صباح اليوم للجنة الطوارئ في وزارة الصحة من أجل بحث الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لوكالة وفا.

وأوضحت الكيلة أن اللجنة ستصدر تقدير موقف للحالة الوبائية المقلقة من أجل رفع توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة هذا الارتفاع في الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى أن التوصيات التي ستصدر من لجنة الطوارئ قد ترتقي إلى الإغلاق الشامل، مشددة على ضرورة الالتزام التام بالكمامة والابتعاد عن التجمعات.

وتابعت الكيلة "ليس المقلق فقط هو زيادة عدد الإصابات، إنما نسبة الإشغال العالية بالمستشفيات، مشيرة إلى أنه حتى اللحظة لم تسجل إصابات بالطفرتين البرازيلية أو الجنوب إفريقية".

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