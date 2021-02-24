احذر من تناولها.. 8 أطعمة شتوية تصيبك بالمرض وتقلل المناعة

1- تناول منتجات الألبان



2- تناول القهوة الساخنة



3- اللحوم المصنعة



4- تناول الخضروات المعلبة



5- تناول السكريات



6- تناول الأفوكادو



7- الأطعمة المقلية في الزيوت



8- تناول الفراولة



هناك أطعمة كثيرة مرتبطة بفصل الشتاء، والتي يتناولها البعض نظرا إلى أنها تشعرهم بالدفء، أو أنها تمدهم بالكثير من الفيتامينات ولكن هذا الأطعمة لها جانب سلبي إذ تؤثر على المناعة، ويجب عدم تناول بعض الأطعمة المرتبطة بفصل الشتاء لأنها قد تسبب الكثير من الأمراض، وبحسب موقع " helithline" نرصد أبرزها.يحذر خبراء التغذية من تناول منتجات الألبان في فصل الشتاء، خاصة مع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، أو الربو، حيث يمكن أن يؤدي تراكم المخاط الزائد إلى التورم.من المشروبات التي يجب الابتعاد عن تناولها في الشتاء، نظرًا لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكافيين الذي يتسبب في جفاف الجسم والتبول الكثير خاصةً مع قلة شرب المياه.تساهم اللحوم المصنعة على غرار اللانشون و"البرجر" وغيرها من تلك الأنواع من اللحوم، في ضعف جهاز المناعة لاحتوائها على مواد حافظة.تناول الخضروات والفواكه المعلبة تسبب فقد الفيتامينات الموجودة بالجسم، والتي نجصل عليها من الخضروات والفاكهة الطازجة.أظهرت الأبحاث أن السكر يكون أسوأ بالنسبة لك في الشتاء، وقد لاحظ خبراء الصحة سابقًا أنه كلما زاد تناول السكر، زادت مخاطر الوقوع في الاكتئاب.يحتوي الأفوكادو على الهيستامين لذلك فإن تناوله أثناء الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، يزيد من تفاقم سيلان الأنف الذي يصاحب نزلات البرد، بالإضافة إلى الصعوبة في هضم الأفوكادو خاصة إذا كان يصاحب نزلة البرد آلام في المعدة أو اضطرابات.تساهم الأطعمة المقلية في الزيوت وما تشمله من عمليات الهدرجة في عمل أكسدة، وبالتالي تؤثر بشكل سلبي على جهاز المناعة.تعد الفراولة من الفواكه الغنية بفيتامين «ج»، ولكن ينصح بتناولها في مواسم حصادها فقط، لذلك الفراولة التي تحصد في الشتاء لا مانع من تناولها أما الصيفية فينبغي تجنبها.