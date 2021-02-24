اليوم.. محاكمة 5 متهمين بـ«خلية المرابطين»

تعقد الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين بـ«خلية المرابطين»، التي أسست بتكليف من الإرهابى هشام عشماوى.تعقد الجلسة برئاسة المستشار المستشار محمد السعيد الشربنى وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى.وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبدالله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى، بعد أن انفصل عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق، محبوس، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.وضمت الدعوى التى تحمل 364 أمن دولة عليا، 5 متهمين وهم عبدالله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد أحمد مصطفى "عضو التنظيم" محبوس، محمود ممدوح فؤاد عضو التنظيم "محبوس"، محمد أحمد "عضو التنظيم" هارب، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق "محبوس".