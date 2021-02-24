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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الصين تطلق أقمارًا صناعية للاستشعار عن بُعد لمسح البيئة الكهرومغناطيسية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:33 ص
جريدة الدستور
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أطلقت الصين، اليوم الأربعاء، مجموعة من أقمار "ياوقان-31" للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وذكر مركز جيوتشيوان - في بيان اليوم الأربعاء - أن الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد تم إطلاقها الساعة 10:22 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت بكين، وذلك على متن صاروخ من طراز "لونج مارش-4 سي".

وأضاف المركز، أنه بعد دخول المدارات المخطط لها، سيتم استخدام هذه الأقمار لإجراء مسوحات بيئية كهرومغناطيسية واختبارات تكنولوجية أخرى ذات صلة.

وقد أطلقت الصين مجموعتين من أقمار "ياوقان-31" في 10 أبريل عام 2018 و29 يناير العام الحالي على التوالي.

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