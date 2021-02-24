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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طوكيو وواشنطن توقعان اتفاقية بشأن تكاليف استضافة القوات الأمريكية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:36 ص
جريدة الدستور
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وقعت اليابان والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، اتفاقية للحفاظ على تكاليف طوكيو لإبقاء القوات الأمريكية متمركزة في البلاد عند المستوى الحالي للسنة المالية 2021، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن موتيجي قوله في مؤتمر صحفي: "نريد الحفاظ على تعاون وثيق مع الولايات المتحدة لتعزيز ردع تحالفنا وقدرته على مواجهة التحديات".

وبموجب الاتفاقية، تنفق اليابان 7ر201 مليار ين (أي ما يعادل 9ر1 مليار دولار) في العام المالي الذي يبدأ في أبريل المقبل لما يسمى بدعم الدولة المضيفة، مما يساعد على تغطية تكاليف إبقاء حوالي 55 ألف جندي أمريكي في البلاد.

وتخطط اليابان للحصول على موافقة البرلمان على الصفقة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي الاتفاق الأخير الذي يمدد الاتفاقية الخمسية الحالية لمدة عام واحد، اتفق الجانبان أيضًا على مواصلة المفاوضات من أجل صفقة متعددة السنوات تغطي تقاسم التكاليف للسنة المالية 2022 وما بعدها.

وتُجرى مفاوضات تقاسم التكاليف الثنائية كل خمس سنوات تقريبًا، لكن الجولة الأخيرة تباطأت بسبب انتقال السلطة في الولايات المتحدة ووباء فيروس كورونا الذي قيّد سفر المفاوضين المتبادل.

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