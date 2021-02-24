الشبورة والسيول تغلقان طرق الكريمات والسويس والزعفرانة

قامت الإدارة العامة للمرور بغلق طريق الكريمات أمام حركة المرور لوجود شبورة.كما تم غلق طريقي السويس وطريق الزعفرانة اتجاه العين السخنة لوجود سيول، وتم التنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر.وناشدت قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.