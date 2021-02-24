441 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 441 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينهم 4 حالات وافدة من الخارج.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 136 ألفا و986 حالة، تعافى منهم 129 ألفا و27 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و634 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1317 حالة بعد تسجيل خمس حالات جديدة.