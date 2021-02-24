اليوم.. بدء محاكمة الممثلة «عبير بيبرس» بتهمة قتل زوجها

تنظر الدائرة 5 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الممثلة "عبير بيبرس" بتهمة قتل زوجها عمدًا بقطعة زجاج.تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وأيمن عبدالرازق، وأمانة سر ممدوح غريب.تعود بداية الواقعة لورود بلاغ من والد المجني عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020 لإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائي، مفاده وفاة نجله "عمرو سيد سيد عبدالله"، 42 سنة، صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله "عبير وهبه نجيب زكي" الشهيرة بـ"عبير بيبرس"، 35 سنة، وتعمل ممثلة بقتله.انتقل ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهمها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجني عليه.وقالت عبير بيبرس: إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.