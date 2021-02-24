زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب شمال الجزائر

سجل المركز الوطني الجزائري لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء، هزة أرضية، بلغت قوتها 4.8 درجة شمال البلاد.ووقع الزلزال عند الساعة الثانية صباحا و51 دقيقة بالتوقيت المحلي بولاية سطيف 300 كلم شرق العاصمة الجزائرية.وتم تحديد مركز الزلزال عند تسعة كيلومترات جنوب غرب الولاية، ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر.