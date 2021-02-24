1196 إصابة جديدة بكورونا فى باكستان

أعلنت باكستان عن تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 12 ألفا و708 حالات اليوم الأربعاء.وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل1196 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 574 ألفا و580 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.وأجرت باكستان حتى الآن ثمانية ملايين و790 ألفا و986 اختبارا للكشف عن الفيروس، من بينهم 38 ألفا و453 في الساعات الـ24 الماضية.وتعافى 538 ألفا و207 أشخاص في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1632 مريضا في حالة حرجة.