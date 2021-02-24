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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الأقصر» يحصد المركزين الأول والثامن بمسابقة الفصحى

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:46 ص
جريدة الدستور
هدى الأمير
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حصد "تعليم الأقصر" المركزين الأول والثامن على مستوى الجمهورية، في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١م

وقد تقدم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بالتهنئة للطالب أحمد سيد حلمى بمدرسة اصفون الثانويه المشتركه، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية، والطالبة شهد عبد الفتاح أحمد من مدرسة ارمنت الاعدادية بنات، لحصولها على المركز الثامن على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية، في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو.

وتقدم "وكيل الوزارة" بالشكر والتقدير للإدارة العامة للشئون التنفيذية بالمديرية لتوجيه عام اللغة العربية ولجميع المعلمين والموجهين الذين قاموا بالإشراف وتدريب الطلاب تجهيزا لهذه المسابقة الكبيرة التى دائما ما تحصد محافظة الأقصر مراكز متقدمة بها على مدار الأعوام السابقة.

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