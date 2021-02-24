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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رينج ريسورسز الأمريكية للنفط والغاز تحقق أرباحا 38.30 مليون دولار

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت شركة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي الأمريكية رينج ريسورسز كورب مساء أمس الثلاثاء، تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 38.30 مليون دولار بما يعادل 0.15 دولار للسهم الواحد، مقابل خسائر صافية بقيمة 1.81 مليار دولار بما يعادل 7.27 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام السابق.

في الوقت نفسه بلغ صافي أرباح الشركة بدون تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة "جي.أيه.أيه.بي" خلال الربع الأخير من العام الماضي ما يعادل 0.02 دولار للسهم مقابل 0.08 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق. وكان المحللون يتوقعون وصول أرباح السهم خلال تلك الفترة إلى 0.06 دولار للسهم الواحد.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة الأمريكية خلال الربع الأخير من العام الماضي 598.89 مليون دولار مقابل 605.60 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، في حين كان المحللون يتوقعون وصول إيراداتها إلى 497.57 مليون دولار فقط.

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