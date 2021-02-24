رينج ريسورسز الأمريكية للنفط والغاز تحقق أرباحا 38.30 مليون دولار

أعلنت شركة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي الأمريكية رينج ريسورسز كورب مساء أمس الثلاثاء، تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 38.30 مليون دولار بما يعادل 0.15 دولار للسهم الواحد، مقابل خسائر صافية بقيمة 1.81 مليار دولار بما يعادل 7.27 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام السابق.في الوقت نفسه بلغ صافي أرباح الشركة بدون تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة "جي.أيه.أيه.بي" خلال الربع الأخير من العام الماضي ما يعادل 0.02 دولار للسهم مقابل 0.08 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق. وكان المحللون يتوقعون وصول أرباح السهم خلال تلك الفترة إلى 0.06 دولار للسهم الواحد.وبلغ إجمالي إيرادات الشركة الأمريكية خلال الربع الأخير من العام الماضي 598.89 مليون دولار مقابل 605.60 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، في حين كان المحللون يتوقعون وصول إيراداتها إلى 497.57 مليون دولار فقط.