8007 إصابات جديدة و422 وفاة بكورونا فى ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن إصابات كورونا في ألمانيا زادت 8007 ليصل الإجمالي إلى مليونين و402818.وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات زاد إلى 68740 بعد تسجيل 422 وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.