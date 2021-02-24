رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: انفجار 3 عبوات ناسفة في العاصمة بغداد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:29 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أفاد مصدر أمني عراقي بانفجار 3 عبوات ناسفة، فجر اليوم، استهدفت متاجر لبيع المشروبات الكحولية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة السومرية نيوز، اليوم الأربعاء - إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا قرب متاجر لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الكم وسط بغداد".

وأشار إلى أن عبوة ثالثة موضوعة انفجرت أمام متجر آخر لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة.. مضيفا أن انفجار العبوات الثلاث أسفر عن أضرار مادية فقط من دون تسجيل إصابات بشرية.

موضوعات متعلقة

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2021

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

إطلاق 10 قردة أورانج أوتان فى الطبيعة فى بورنيو وسط تهديد كورونا

رئيس دولة يستأجر طائرة ميسى لإجراء زيارة

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-2-2021

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-2-2021

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

عرض مسرحية «عيلة الفقري» بقصر ثقافة دمنهور اليوم

الليلة.. وائل لطفى يناقش «دعاة عصر السادات»

«دَوىُّ الجَائِحة» كتاب يحمل فى طياته الكثير من الدروس والعبر

وزيرة الثقافة تكرم فرق عمل مسرح المواجهة والتجوال.. الليلة