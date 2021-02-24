رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حالات انتحار النساء في اليابان وسط اشتداد وطأة كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:26 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن اشتداد أزمة وباء فيروس كورونا في اليابان فاقم الضغوط ليس فقط على جميع سكانها، لكن أيضا على النساء بشكل خاص، حيث رافق هذه الضغوط حدوث ارتفاع مقلق في حالات الانتحار بينهن؛ مضيفة أن 6 آلاف و976 امرأة يابانية أقدمن على الانتحار خلال العام الماضي فقط.

وقالت الصحيفة (في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء) إنه كما هو الحال في العديد من البلدان، فقد تسببت قيود كوفيد-19 في خسارة المزيد من النساء لوظائفهن..

وفي طوكيو، وهي أكبر مدينة في البلاد، تعيش حوالي 1 من كل 5 نساء بمفردها، وقد أدت القيود المفروضة كالبقاء في المنزل وتجنب الزيارات إلى تفاقم الشعور بالعزلة لديهن، فضلا عن المعاناة التي ألمت بأخريات وغيرها من الأسباب التي دفعت العديد من اليابانيات على الإقدام على الانتحار.

وأفادت بأن معدلات الانتحار في العام الماضي بين نساء اليابان، سجلت زيادة حوالي 15٪ مقارنة بعام 2019.. وكانت هذه أول زيادة سنوية منذ أكثر من عقد.. مما أثار قلق المسئولين الحكوميين وخبراء الصحة العقلية الذين عملوا على تقليل ما أصبح من بين أعلى معدلات الانتحار في العالم.

ونقلت "جابان تايمز" عن يوكي نيشيمورا، مدير الجمعية اليابانية لخدمات الصحة العقلية، قوله: " إن النساء يتحملن عبء الوقاية من الفيروسات.. حيث يقمن بالاعتناء بأسرهن ويتعرضن للاحتقار إذا لم يقمن بذلك بشكل صحيح".

وأعرب خبراء عن قلقهم من أن إقدام عدد من نجوم السينما والتلفزيون اليابانيين على الانتحار العام الماضي ربما تكون قد حفزت سلسلة من حالات الانتحار المقلدة.. لاسيما بعد أن انتحرت الممثلة المشهورة يوكو تاكيوتشي في أواخر سبتمبر الماضي، حتى أن عدد النساء اللاتي انتحرن في الشهر التالي قفز بما يقرب من 90٪ مقارنة بالعام السابق.

موضوعات متعلقة

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

إطلاق 10 قردة أورانج أوتان فى الطبيعة فى بورنيو وسط تهديد كورونا

رئيس دولة يستأجر طائرة ميسى لإجراء زيارة

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-2-2021

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-2-2021

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

الليلة.. وائل لطفى يناقش «دعاة عصر السادات»

«دَوىُّ الجَائِحة» كتاب يحمل فى طياته الكثير من الدروس والعبر

وزيرة الثقافة تكرم فرق عمل مسرح المواجهة والتجوال.. الليلة

الشاعر العراقى عارف الساعدى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»