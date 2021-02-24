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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تؤدي للوفاة.. 3 أمراض فيروسية أخطر في العدوى من «كورونا»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:32 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تقريرًا عن بعض الأمراض الخطيرة مثل فيروس كورونا المستجد، والتي تكون شديدة العدوى نتيجة الإصابة بالبكتيريا أو الطفيليات أو الفيروسات أو الفطريات، حيث تنتقل هذه الكائنات الدقيقة من الشخص المصاب إلى آخر، عبر الرذاذ المعدي أو أو تناول الطعام أو الشراب الملوثين.

- الإنفلونزا الموسمية:
تنتقل من شخص إلى آخر بسرعة خاصة عندما يسعل الشخص المصاب بالعدوى أو يعطس، حيث ينتشر الرذاذ المعدي في الهواء وبين الأشخاص الذين يستنشقونه، أو عن طريق الأيدي الملوثة به.

وتكون المدة بين التقاط العدوى بالإنفلونزا الموسمية وظهور الأعراض يومان تقريبًا، وأبرز أعراضها الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة، السعال الجاف، الصداع، التهاب الحلق وسيلان الأنف، وآلام العضلات والمفاصل.

- الحصبة:
هي فيروس شديد العدوى، يسبب التهاب المسالك التنفسية، حيث يصيب الفم والحلق وتعتبر الحصبة مرض خطير ففي عام 1980، أودى هذا المرض بحياة نحو 2.6 مليون نسمة سنويا وفي عام 2015 تسببت الحصبة في 134.200 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، وكانت معظم حالات الوفاة لأطفال تحت سن الخامسة.

وينتشر الرذاذ الحامل لفيروس الحصبة في الهواء عندما يسعل أو يتحدث الشخص المصاب به، ومن الممكن أن يسقط هذا الرذاذ على أي سطح، حيث يبقى الفيروس نشط لعدة ساعات، وهو ما يزيد من احتمال العدوى نتيجة لمس السطح، ثم وضع اليدين على الأنف أو الفم أو العينين.

ومن أبرز أعراض الحصبة «الحُمى، سيلان الأنف، التهاب الحلق والعينين، والطفح الجلدي وظهور بقع بيضاء داخل الفم».

- جدري الماء:
من الأمراض شديدة العدوى، للأشخاص الذين لم يتعرضوا للإصابة به من قبل، أو الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد ومن أعراضه الصداع، فقدان الشهية والحمى، وهي الأعراض التي تسبق ظهور طفح جلدي مع بثور وردية أو حمراء مليئة بالماء، ويستمر لفترة تترواح من 5 لـ 10 أيام، حيث يمر الطفح الجلدي المصاحب لجدري الماء بـ3 مراحل، تحدث في نفس الوقت وهي:

- ظهور فقاعات وردية أو حمراء وتختفي بعد عدة أيام.
- تكون بثور مليئة بسائل.
- تكون قشور تغطي البثور المفتوحة، وهي القشور التي تظل لعدة أيام، ثم تختفي.

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