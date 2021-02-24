رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

يشمل الصين.. اليابان توافق على مشروع قانون للتصديق على صفقة تجارة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:13 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون للتصديق على أكبر اتفاق للتجارة الحرة في العالم وقعته العام الماضي 15 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين.

وصرح وزير التجارة الياباني هيروشي كاجياما -في مؤتمر صحفي وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- بأن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تغطي ثلث التجارة العالمية ستصبح "أساس التجارة في آسيا".

وقال كاجياما: "لإقامة نظام اقتصادي مرغوب فيه بالمنطقة من خلال التنفيذ المطّرد لهذه الاتفاقية، آمل أن يوافق عليها البرلمان".

ومن المقرر أن يلغي الاتفاق التجاري الموقع في نوفمبر الماضي، الرسوم الجمركية على 91 في المئة من السلع مع وضع قواعد مشتركة للاستثمار والملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية. ومن المتوقع أن ينشط أيضا سلاسل التوريد في المنطقة ويجعلها أكثر فعالية للشركات.

ومن المنتظر أن تكون هذه أول صفقة تجارية لليابان مع كل من الصين، أكبر شريك تجاري لها، وكوريا الجنوبية، ثالث أكبر شريك لها، في وقت لم تنته فيه بعد المفاوضات بشأن الاتفاقية الثلاثية.

وإلى جانب اليابان والصين وكوريا الجنوبية تضم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة أستراليا ونيوزيلندا والأعضاء العشرة في رابطة دول جنوب شرق آسيا، وتضم رابطة الآسيان كلا من بروناى وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد تصديق ستة أعضاء من الآسيان وثلاث دول أخرى.

موضوعات متعلقة

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

وزيرة الصحة تكشف رسوم تلقى لقاح كورونا للمواطنين

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

إطلاق 10 قردة أورانج أوتان فى الطبيعة فى بورنيو وسط تهديد كورونا

رئيس دولة يستأجر طائرة ميسى لإجراء زيارة

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-2-2021

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-2-2021

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

عرض مسرحية «عيلة الفقري» بقصر ثقافة دمنهور اليوم

الليلة.. وائل لطفى يناقش «دعاة عصر السادات»

«دَوىُّ الجَائِحة» كتاب يحمل فى طياته الكثير من الدروس والعبر

وزيرة الثقافة تكرم فرق عمل مسرح المواجهة والتجوال.. الليلة