توجيهات الرئيس بتنمية الكوادر البشرية وإنجاز مشروعات الإسكان الأبرز بالصحف

تصدرت اجتماعات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من الوزراء وعدد من أخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء.فتحت عنوان "الرئيس يوجه بتنمية الكوادر البشرية وتعظيم الاستفادة من العاملين بالدولة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولًا إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للاطلاع على الجهود الحالية الخاصة بانتقال الجهاز الحكومي إلى العاصمة الإدارية.وأضافت "الأهرام" أن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي محليًا وعالميًا لبلورة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في هذا الإطار، وذلك لضمان التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وكذا التغلب على أي تحديات قد تعوق استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.وأشارت إلى أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث استعرضت وزيرة التخطيط تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا، والموقف الاقتصادي عالميًا ومحليًا خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت البيانات انكماشًا حادًا في النمو الاقتصادي العالمي في 2020، آخذًا في الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية.وفي هذا السياق؛ فقد أسهمت الإجراءات التي اتخذتها مصر في تحقيق معدل نمو إيجابي في العام المالي 2019 2020 يبلغ 3.6%، لتصبح مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلًا عن أن معدل النمو بها يعد هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم، بالإضافة إلى قيام الدولة بضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية بمقدار 102 مليار جنيه في النصف الأول للعام المالي 2020 2021.ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إنه تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل تأثير أزمة كورونا على عدة محاور بالدولة والإجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد خاصة تجاه دعم العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء قاعدة بيانات لهم وتوفير فرص عمل في المشروعات القومية والأشغال العامة.وفي تناولها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الرئيس السيسي وجه باستمرار العمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة وأعلى معايير الجودة، مع إيلاء الاهتمام اللازم للمرافق والخدمات والطرق الداخلية وأعمال التنسيق الحضاري، وكذا الالتزام بمعايير الاستدامة للبنية الأساسية لاستيعاب الاحتياجات المستقبلية المتوقعة مع بدء تشغيل المدن الجديدة.وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث وجه الرئيس السيسي بمراعاة أكبر اتساع ممكن لحجم مداخل العاصمة الإدارية الجديدة والمحاور المؤدية إليها، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة منها وإليها، مع ربطها بالمحاور والطرق الرئيسية المؤدية إلى القاهرة الكبرى وأحيائها.ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً فيما يتعلق بمجموعة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.وعرض وزير الإسكان في هذا الصدد الموقف الإنشائي بكل من مدينة المنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، إلى جانب مدينة أسوان واستعرض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، وسير العمل بمدينة العلمين الجديدة، كما عرض أيضًا الشق الخاص بالوزارة فيما يتعلق بالخدمات المختلفة في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.وأشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن الرئيس السيسي وجه بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية والإسراع في إتمام المراحل النهائية منها لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.وفي الشأن التعليمي وتحت عنوان "إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة خلال أيام"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعتزم إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة خلال أيام على أن تعقد خلال شهر يوليو المقبل.وأضافت الصحيفة أن الوزارة طمأنت الطلاب بأن الامتحانات ستكون مؤمنة بالكامل ولن تتعرض لأي تسريب أو غش، بسبب النظام الإلكتروني الذي قضى على تلك المشكلة.وعن حالة الطقس المتوقعة اليوم، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يتحسن الجو بصورة ملحوظة اليوم على جميع الأنحاء، واستقرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، لمدة 3 أيام على الأقل.كما توقعت الهيئة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ونشاط للرياح أحيانا على الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.ولفتت الصحيفة إلى أن البلاد كانت قد تعرضت أمس لموجة شديدة من الطقس السيئ، حيث اجتاحت الأمطار معظم المحافظات، وكانت غزيرة ووصلت إلى حد الرعدية على أماكن متفرقة.وفي صفحتها الأولى، تطرقت صحيفة "المصري اليوم" إلى موعد بدء تسجيل طلبات الحصول على لقاح كورونا، حيث ذكرت أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة السعيد أعلنت أن يوم الأحد المقبل سيشهد إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل طلبات الحصول على اللقاح حيث سيكتب الراغب في الحصول على اللقاح رسالة نصية للموقع ليتم التواصل معه.وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي "أونلاين" عقدته الوزيرة بحضور السفير الصيني بالقاهرة، أعلنت خلاله أيضا عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس "كورونا" من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية بمطار القاهرة الدولي، هدية من الصين إلى مصر.وأضافت الصحيفة أن الأولوية في الحصول على اللقاح ستكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وسيتم الحصول على اللقاح من خلال 40 مركزا في 27 محافظة، وذلك بعد أن يتسلم الراغب في اللقاح رسالة نصية تحدد موعد ومكان الحصول على اللقاح.وفي تناولها للشأن المحلي، وتحت عنوان "معيط: 1٫2 مليون كارت ميزة للعاملين بالدولة خلال 3 شهور"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد أنه سيتم بنهاية ديسمبر المقبل، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ"كروت ميزة" المؤمنة التي تتيح خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات "ATM" والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية "POS" وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.وأوضح الوزير أن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، بدأت في عام 2020، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمي في فبراير الحالي.وأضاف أنه من المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021 تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات "ميزة" بالتعاون مع مجموعة من البنوك.وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان "4 وزراء يبحثون خطة عمل برنامج الأغذية العالمي في قرى مصر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أكدت أن الحكومة تقوم بحصر وتحديد احتياجات القرى الأكثر احتياجا ضمن المشروع القومي لتطوير القرى الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري.وأوضح الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي حضره محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة، ومنجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، لبحث خطة العمل ووالخطوات المقترحة للتوسع في مشروع برنامج "الأغذية العالمي" لتحقيق التنمية الزراعية والريفية عقب نجاح المرحلة الأولى المنفذة في 63 فرية في خمس محافظات بالصعيد.واستعرضت المشاط الشراكة الناجحة مع البرنامج التي تنتهي في عام 2030 لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمعات الريفية مثل الفتيات والسيدات والرائدات والشباب وصغار المزارعين، كما ناقشت خطة العمل المقترحة للمرحلة المقبلة على مستوى تحديد القرى والمراكز الملائمة للتوسع في تنفيذ المشروعات.وأضافت صحيفة "الأخبار" أن وزير التنمية المحلية أشار إلى استعداد صندوق التنمية المحلية لتقديم قروض بفائدة بسيطة جدا لأبناء القرى خاصة المزارعين والمرأة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.