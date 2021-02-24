رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض مسرحية «عيلة الفقري» بقصر ثقافة دمنهور اليوم

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:07 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلن المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة "مسرح المواجهة والتجوال" التابع للبيت الفني للمسرح، عن بدء خطة الفرقة لعام 2021، والتي تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وأوضح محمد الشرقاوي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، أن مسرحية "عيلة الفقري" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي التابع للبيت الفني، ستكون باكورة العروض التي سيتم عرضها ضمن خطة مسرح المواجهة التي تجوب المحافظات، ويبدأ عرضها على مسرح ثقافة دمنهور على مدار 3 أيام تبدأ من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.

وتعد "عيلة الفقري" من العروض المسرحية المتميزة التي قدمها البيت الفني مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول حياة "عيلة سمعان الفقري"، الزوج سمعان يعمل موظفًا كبيرًا لكنه فقير ويتباهى دائمًا بأصول عائلته، وزوجته "سعيدة" التي تؤمن بالأبراج والطالع وتعتبرهما شيئًا مهمًا في حياتها وتعيش في قلق دائمًا بسبب ما تقرأه من أخبار سيئة يوميًا، وابنته "هند" التي لم تتزوج بعد بسبب تعاملها الأشبه بالرجولي، والأبناء "سامي" الذي يعمل صحفيًا ويسافر إلى اليونان في مهمة صحفية، و"كريم" العاطل عن العمل، ويحدث الكثير من المفارقات المضحكة بينهم خلال يوم في حياة هذه العائلة.

المسرحية من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، وبطولة عدد من النجوم: محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبدالحليم، أشرف عبدالفضيل، محمود الهنيدي، وإيهاب شهاب، ومن تأليف أحمد الملواني، وديكور محمد هاشم، وموسيقى وألحان أحمد الناصر، وأغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، ومن إخراج محمد متولي.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تكشف رسوم تلقى لقاح كورونا للمواطنين

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

إطلاق 10 قردة أورانج أوتان فى الطبيعة فى بورنيو وسط تهديد كورونا

رئيس دولة يستأجر طائرة ميسى لإجراء زيارة

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-2-2021

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-2-2021

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

عرض مسرحية «عيلة الفقري» بقصر ثقافة دمنهور اليوم

الليلة.. وائل لطفى يناقش «دعاة عصر السادات»

«دَوىُّ الجَائِحة» كتاب يحمل فى طياته الكثير من الدروس والعبر

وزيرة الثقافة تكرم فرق عمل مسرح المواجهة والتجوال.. الليلة