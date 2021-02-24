الفساتين الريفية موضة عام 2021 فى أول أيام أسبوع الموضة الباريسى



بدأت فعاليات أول يوم من أسبوع الموضة في مدينة باريس، حيث قدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة مختلف التصميمات لعام 2021 من الفساتين الريفية المتربعة على عرش الموضة بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار واتسمت تصميمات هذا الموسم بالقصات المختلفة، حيث لاقت موضة الفساتين الريفية رواجًا كبيرًا بين الفتيات في الآونة الأخيرة، وهو ما جعل أشهر دور الأزياء العالمية تقدم العديد من التصميمات المميزة لها، لتناسب جميع الأذواق.



فستان ريفي متوسط الطول

فستان ريفي متوسط الطول

قدمت العديد من التصميمات المميزة للفساتين الريفية، منها فستان ريفي متوسط الطول، صمم من توب بأكمام واسعة متوسطة الطول مع تنورة بتصميم A line، فيما امتزجت ألوانه بين الأصفر الباستيل والأزرق الفاتح والكاروهات الأبيض مع الأصفر، إضافة إلى بعض نقوشات الورود الكبيرة باللون الوردي على التنورة.

فستان ريفي للخروجات المسائية

فستان ريفي للخروجات المسائية

لإطلالة أكثر أناقة بفستان ريفي يناسب الخروجات المسائية، قدم فستان بتصميم مميز طويل يجمع بين اللون البيج مع الأسود والبرتقالي والبني الفاتح، فيما جاء تصميم التوب بفتحة صدر على شكل حرف V وأكمام متوسطة الطول، أما التنورة فجاءت طويلة بتصميم A Line، مع أطراف باللون الأسود، تتناسق مع أساور الأكمام.

فستان ريفي ناعم

فستان ريفي ناعم

لإطلالة أكثر نعومة وأنوثة بالفساتين الريفية، قدم تصميم أنيق لفستان أبيض مطبع بالورود الحمراء، وهو الفستان الذي صممت تنورته بتصميم A line منفوش، مع توب ذي أكمام قصيرة منفوخة، وفتحة صدر دائرية، إضافة إلى حزام أنيق على الخصر صُمم على شكل فيونكة ذات أشرطة طويلة متدلية، إضافة إلى فيونكة صغيرة باللون الأسود على أحد جانبي الصدر.



فستان ريفي طويل