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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 أشياء تساعدك على التركيز أثناء العمل

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:59 ص
التركيز أثناء العمل
التركيز أثناء العمل
سلمى بدر
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لا يستطيع الكثير من الناس من الاستمرار في التركيز في العمل ويضيعون وقتهم وجهدهم، لذلك نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن كيفية المحافظة على التركيز أثناء العمل، من خلال بعض النصائح التي يجب الالتزام بها.

التخلص من المشتتات

يحتاج كل إنسان إلى التخلص من المشتتات، والبدء بالأشياء البسيطة مثل: الانتقال إلى منطقة هادئة
وإيقاف تشغيل الإشعارات على الهاتف المحمول أو إيقاف تشغيل الهاتف تمامًا، إغلاق باب المكتب،
إغلاق البرامج أو التطبيقات التي ليست ضرورية على جهاز الكمبيوتر.

تناول جرعات قليلة من القهوة

قد يكون لشرب القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين بجرعات صغيرة تأثير إيجابي على التركيز، فمفتاح الاستفادة من خصائص الكافيين المعززة للإدراك هو تناوله باعتدال حتى يقلل من التوتر ويساعد على التركيز.

العمل بتقنية "بومودورو"

يساعدك الاستمرار في التركيز على إنجاز المزيد في وقت أقل، تساعد طريقة التوقيت أو البومودورو هذه على تدريب عقلك على البقاء في مهمة لفترات قصيرة من الوقت، عن طريق ضبط عداد الوقت لمدة 25 دقيقة، والذهاب إلى العمل عندما يصدر صوت الجرس، يتم أخذ استراحة لمدة 5 دقائق ثم ضبط المؤقت مرة أخرى والرجوع إلى العمل بمجرد الانتهاء من أربع جولات من هذا، يمكن أخذ استراحة أطول، حوالي 20 إلى 30 دقيقة.

إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي

هناك العديد من التطبيقات التي تعمل على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر مثل YouTube وNetflix وAmazon وTwitter والرسائل النصية وحتى رسائل البريد الإلكتروني يجب إغلاقها حتى لا تشتت الانتباه وتأكل الوقت.

تنظيم الوجبات الغذائية

للحفاظ على التركيز ورفع مستويات الطاقة يجب التوازن بين البروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية وتناول وجبة خفيفة من الفاكهة الطازجة أو الخضار أو المكسرات أو البذور بين الوجبات، والحفاظ على رطوبة الجسم بالكثير من الماء.

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